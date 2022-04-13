Основне джерело зростання місцевих бюджетів

Упродовж січня-березня 2022 року платники Тернопільщини сплатили понад 1,3 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

«Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження платежу зросли на 180,7 мільйона гривень або на 16 відсотків», — констатував очільник податкового відомства.

Із загальної суми податку місцеві скарбниці отримали 957 мільйонів гривень, що на 176 мільйонів більше, ніж торік у січні-березні. До державного бюджету платники спрямували 257,3 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб.

«Варто зазначити, що в доходах обласного бюджету податок на доходи фізичних осіб займає понад 80 відсотків і є основним джерелом їх зростання», — розповів Михайло Яцина.

Основні надходження податку насамперед пов’язані із збільшенням офіційно працевлаштованого населення та підвищенням середньої зарплати, легалізацією її реального рівня. Відрадно, що в час війни бізнес Тернопільщини продовжує свою діяльність, створюючи робочі місця, виплачуючи належну зарплату своїм працівникам та підтримуючи бюджети всіх рівнів сплаченими податками.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області