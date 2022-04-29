Під час воєнного стану платниками єдиного податку третьої групи тимчасово можуть бути і підприємці

Тимчасово, з першого квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, згідно з підпунктом 9.2 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ), платниками єдиного податку третьої групи можуть бути, зокрема, фізичні особи-підприємці. До них не застосовується обмеження щодо обсягу доходу та кількості осіб, які перебувають із ними у трудових відносинах.

Підпунктом 9.3 пункту визначено, що платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені пунктом 9, без урахування обмежень, встановлених пунктом 291.5 статті 291 ПКУ, не можуть бути, зокрема:

фізичні особи-підприємці, які здійснюють: обмін іноземної валюти; виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (окрім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до двадцяти літрів, імпорту легкових автомобілів, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення десяти осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів та роздрібної торгівлі підакцизними товарами); видобуток, реалізацію корисних копалин (окрім видобування підземних та поверхневих вод підприємствами, які надають послуги централізованого водопостачання та водовідведення);

страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

фізичні особи — нерезиденти.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області