Сезон завершили, лауреатів не нагороджуватимуть

Учора, 26 квітня, у форматі відеоконференції відбулися загальні збори учасників Української прем’єр-ліги. Серед інших участь у них узяли перший віце-президент Української асоціації футболу Олег Протасов і виконавчий директор ліги Євген Дикий.

Передусім присутні представники всіх клубів елітного дивізіону вітчизняного футболу визначилися із ситуацією, яка склалася станом на 24 лютого цього року. Клуби Української прем’єр-ліги підтримали пропозицію завершити сезон 2021—2022 років, оскільки чемпіонат не може бути дограний. Тож турнірну таблицю зафіксували саме на цю дату. А ось нагородження переможця і призерів проводити не будуть.

Відповідне рішення передано на затвердження виконавчого комітету УАФ. Натомість рішення про чемпіонат юнацьких команд УПЛ ухвалять пізніше. Також під час загальних зборів створили робочу групу, яка визначатиметься з поточною діяльністю УПЛ та стартом наступного сезону. За ініціативою президента УАФ Андрія Павелка домовилися про проведення очної зустрічі, під час якої робоча група і доповість про напрацьовані рішення.

Долю Кубка України, до речі, теж вирішить УАФ, яка займається організацією цього турніру. Нинішній розіграш, найімовірніше, теж буде анульований.

Таким чином, донецький «Шахтар» формально став чемпіоном скороченого сезону—2021—22 років, випередивши київське «Динамо» на два пункти після вісімнадцяти зіграних турів. Ці дві команди представлятимуть Україну в Лізі чемпіонів. Хоча за путівку до групового раунду найбільш престижного клубного турніру Старого світу обом командам ще доведеться посперечатися на завершальних стадіях відбору.

Трійку ж найкращих замкнув «Дніпро-1», четверте місце посіла луганська «Зоря». Обидві команди спробують пробитися до Ліги Європи. А топ-5 доповнила полтавська «Ворскла», яка спробує отримати місце у Лізі конференцій.

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