Сплата єдиного внеску підприємцями-спрощенцями у період воєнного стану

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (єдиний внесок), зокрема, є фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Законом України від 15 березня 2022 року за номером 2120-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» внесені зміни до розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону за номером 2464.

Так, згідно з першим абзацом пункту 9 прим.19 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону за номером 2464 тимчасово, з 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом дванадцяти місяців після припинення або скасування воєнного стану, особи, зазначені у пунктах 4, 5 та 5 прим.1 частини першої статті 4 Закону за номером 2464, мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе. При цьому положення другого абзацу пункту 2 частини першої статті 7 Закону за номером 2464 щодо таких періодів для таких осіб не застосовується.

При цьому такими особами розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації не заповнюється за період, в якому відповідно до першого абзацу пункту 9 прим.19 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону за номером 2464 єдиний внесок не нараховувався, не обчислювався та не сплачувався (другий абзац пункту 9 прим.19 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону за номером 2464).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області