Вище торішніх надходжень

Упродовж першого кварталу 2022 року платники податків Тернопільщини спрямували до Зведеного бюджету України 2,3 мільярда гривень податків та зборів. Про це повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

Посадовець також зазначив, що внесок платників Тернопільщини до загального фонду державного бюджету склав 941,9 мільйона гривень.

Доходи місцевих бюджетів у січні-березні цього року склали 1,4 мільярда гривень. Це на 20 відсотків або 228,9 мільйона гривень перевищило торішні надходження.

«У цей нелегкий час наші краяни проявили соціально відповідальну позицію та забезпечили наповнення бюджетів на належному рівні. Тому щиро хочу подякувати кожному платнику, суб’єктам господарювання великого, середнього та малого бізнесу за доброчесність та відповідальність. За те, що в специфічних умовах, у яких сьогодні доводиться провадити діяльність, ви дбаєте про фінансовий захист нашої країни», — підсумував Михайло Яцина.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області