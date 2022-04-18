Звітність з єдиного внеску

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Нагадування про те, що фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку:

першої та другої групи подають за звітний рік додаток 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» (додаток 1 у складі Податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця у термін, встановлений для річного звітного (податкового) періоду, — протягом шістдесяти календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;

третьої групи подають за звітний рік додаток 1 у складі декларації за IV квартал податкового (звітного року) у термін, встановлений для квартального податкового (звітного) періоду, — протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу;

четвертої групи подають за звітний рік додаток 2 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» у складі податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи — не пізніше 20 лютого поточного року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області