Одне слово — молодці!

Уже двоє з трьох представників тернопільського регіонального центру «Інваспорт», які захищають його честь на XXIV літніх Дефлімпійських іграх у бразильському місті Кашіас-ду-Сул, гарантували собі нагороди найбільш престижних змагань сучасності серед людей із порушеннями слуху. Причому, якщо дзюдоїстка Марія Бала стала бронзовою призеркою, то футболіст Іван Рудзевич разом із партнерами по команді гарантував собі мінімум «срібло».

Це стало відомо після того, як сьогодні вранці за київським часом наші майстри у півфінальному матчі здолали збірну Туреччини — 2:0. Вирішальний фінальний поєдинок у неділю, 15 травня, також відбудеться вранці за київським часом. За право стати чемпіонами Дефлімпіади українці посперечаються із збірною Франції.

Тоді ж дізнаємося і про результат виступу легкоатлетки Руслани Муравської, яка штурмуватиме спортивні вершини у секторі для стрибків у висоту.

Для більшості ж українських дефлімпійців ігри вже стали історією. У тому числі і для інших наших земляків, які відібралися на старти від столиці Києва. Передусім, звісно ж, варто згадати плавця Іллю Султанова.

В його активі шість золотих і дві срібні медалі. У вирішальних запливах підопічному тренера Тернопільської КДЮСШ №2 імені Ю. Горайського Марини Дзюбановської не було рівних на 100 метрів вільним стилем, 50 метрів батерфляєм, в естафетах 4 по 100 метрів вільним стилем і 4 по 100 метрів комплексним плаванням. А «срібла» удостоївся на 50-метрівці вільним стилем і в змішаній естафеті 4 по 100 метрів вільним стилем.

Нагороди за друге місце двоє наших земляків гарантували і в чоловічому та жіночому класичному волейболі. Мова про Андрія Грушку та Анну Білоус. У суботу, 14 травня, на них очікує нелегка боротьба за «золото».

Нарешті, про досягнення талановитої майстрині малої ракетки Роксолани Будник із Заліщиків. Дівчина завершила турнір із настільного тенісу завоюванням третього місця в особистих змаганнях. На більше об’єктивно, мабуть, годі було розраховувати, оскільки за збірну Словаччини виступала Єва Юркова, яка захищає честь своєї держави у стартах здорових спортсменів. Зате наша землячка стала чемпіонкою Дефлімпіади в командній першості, разом із Максимом Овчаренком перемогла також у міксті і фінішувала другою у парі разом із Кариною Завіновською. Саме остання і стала срібною призеркою в особистому розряді.

На фото: плавець Ілля СУЛТАНОВ зібрав на Дефлімпіаді вражаючий урожай медалей.

Фото із соціальних мереж