Оподаткування ПДВ міжнародних поштових та експрес-відправлень

30 квітня 2022 року набрав чинності Закон України від 25 січня 2022 року за номером 1998-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях». Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згаданим Законом удосконалено та підвищено ефективність здійснення адміністрування податку на додану вартість щодо операцій із ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, а також спрощено сплату ПДВ одержувачами через покладання функцій із його сплати на операторів поштового зв’язку та експрес-перевізників у разі декларування таких товарів із застосуванням відповідних електронних реєстрів міжнародних поштових та експрес-відправлень.

Законом визначено відповідальними за нарахування та сплату до бюджету ПДВ у разі ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях оператора поштового зв’язку, експрес-перевізника, якщо ним здійснюється декларування таких товарів шляхом подання реєстрів (тимчасових та/або додаткових).

Законом приведено у відповідність положення Податкового та Митного кодексів України в частині визначення бази оподаткування ПДВ та митом у разі ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, шляхом закріплення, що базою оподаткування ПДВ є частина їх митної вартості (для юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців) або частина їх сумарної фактурної вартості (для фізичних осіб), що перевищує неоподатковуваний мінімум (еквівалент 150 євро).

Законом установлено можливість відстрочення сплати ПДВ протягом тридцяти днів із дати оформлення тимчасового реєстру з одночасним поданням додаткового реєстру.

Підрозділ 2 розділу ХХ Податкового кодексу України доповнено пунктом 68 прим.1, відповідно до якого встановлено, що норми пункту 180.2 прим.1 статті 180 та підпункту 191.1.3 пункту 191.1 статті 191 ПКУ не застосовуються протягом шести місяців із дня набрання чинності Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області