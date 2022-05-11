Основа бюджетів територіальних громад

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Впродовж січня-квітня цього року платники податків Тернопільщини сплатили до бюджетів усіх рівнів понад 1,8 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб.

«Із загальної суми до державної скарбниці надійшло майже 485,8 мільйона гривень. Територіальні громади отримали з початку цього року 1,4 мільярда гривень», — розповів начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

Він додав, що у квітні жителі краю зі своїх доходів сплатили 534,7 мільйона гривень податку на доходи, з яких 394,7 мільйона спрямували до місцевих бюджетів, а 140,6 мільйона — до державного.

Як зазначив начальник ГУ ДПС в області Михайло Яцина, податок на доходи фізичних осіб є основою бюджетів територіальних громад. «Справляється цей платіж із офіційних доходів наших краян, а спрямовується на покращення соціально-культурної сфери, інфраструктури населених пунктів. Тобто фактично ті громадяни, які офіційно працюють, декларують свої доходи, роблять суттєвий внесок у розвиток рідних сіл, селищ та містечок. Сподіваюся, що жителі нашого краю, суб’єкти господарювання й надалі залишатимуться свідомими та відповідальними щодо сплати податків та наповнення бюджетів. Адже сьогодні фінансова безпека держави та нашого краю залежить від кожного з нас», — підсумував головний податківець Тернопільщини.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області