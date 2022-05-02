Платники отримали майже сім із половиною тисяч сертифікатів електронного цифрового підпису

Електронні сервіси — невід’ємна складова нашого сьогодення. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Особливим попитом серед бізнесменів та громадян користується Електронний кабінет податкової служби. Адже в онлайн форматі можна отримати ряд послуг, економлячи на власному часі та в сприятливих для себе умовах. Зручність та комфорт дистанційного спілкування забезпечує наявність особистого електронного цифрового підпису, і це добре розуміють наші краяни.

Так, упродовж січня-квітня цього року вони отримали 7456 сертифікатів електронного, цифрового підпису, звернувшись до фахівців сектора реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДПС України, що діє в Центрі обслуговування платників Тернопільської ДПІ головного управління ДПС в області. Цю послугу безкоштовно можуть отримати як юридичні особи, приватні підприємці, так і громадяни.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області