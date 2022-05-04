Сплатили понад 1,7 мільярда гривень єдиного внеску

Плюс 21 відсоток – такий результат сплати єдиного внеску роботодавцями Тернопільщини у квітні цього року. Про це повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

Відтак приріст платежу склав 87,4 мільйона гривень.

«Загалом упродовж січня-квітня 2022 року наші краяни перерахували на соціальні потреби понад 1,7 мільярда гривень єдиного внеску. Порівняно з чотирма торішніми місяцями сплата зросла на 15 відсотків або на 231,9 мільйона гривень», — розповів очільник податкової служби області.

Податківці також нагадали, що єдиний внесок є джерелом наповнення фондів соціального страхування, з яких здійснюються виплати пенсій, забезпечуються соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області