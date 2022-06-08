Одне з основних джерел наповнення місцевих бюджетів

Одним із основних джерел наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. Сплачуючи його, наші краяни дбають про добробут територіальних громад.

Упродовж січня-травня 2022 року платники Тернопільщини спрямували до бюджетів майже 2,2 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб. Про це повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина. «Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження платежу зросли на 390 мільйонів гривень або на 21 відсоток», — констатував посадовець.

Із загальної суми податку місцеві скарбниці отримали 1,8 мільярда гривень. До державного ж бюджету платники перерахували 475,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб.

«Варто зазначити, що в доходах обласного бюджету податок на доходи фізичних осіб займає суттєве місце і є основним джерелом їх зростання», — розповів Михайло Яцина. На думку очільника податкового відомства Тернопільщини, резерви додаткових надходжень податку насамперед пов’язані зі збільшенням офіційно працевлаштованого населення та підвищенням середньої зарплати, легалізацією її реального рівня.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області