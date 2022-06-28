Сплата двох відсотків податку та здійснення зовнішньоекономічної діяльності

Законом України від 15 березня 2022 року за номером 2120-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» внесені зміни до Податкового кодексу України (ПКУ). Зокрема, доповнено новим пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Так, ним установлено, що тимчасово, з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, положення розділу XIV ПКУ застосовуються з урахуванням особливостей визначених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

При цьому, підпунктом 1 підпункту 9.3 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ визначено, що платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, без урахування обмежень, встановлених пунктом 291.5 статті 291 ПКУ, не можуть бути, зокрема, суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які здійснюють:

обмін іноземної валюти;

виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (окрім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів, імпорту автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення десяти осіб і більше, транспортних засобів для перевезення вантажів та роздрібної торгівлі підакцизними товарами);

видобуток, реалізацію корисних копалин (окрім видобування підземних та поверхневих вод підприємствами, які надають послуги централізованого водопостачання та водовідведення).

Враховуючи сказане, суб’єкти господарювання — платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування на період воєнного стану в Україні можуть здійснювати зовнішньоекономічну діяльність за умови, що вони не здійснюють діяльність, передбачену підпунктом 1 підпункту 9.3 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області