Відкрили для себе спорт

Вихованці Тернопільської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту міської ради долучилися до інформаційно-спортивного проєкту «ВідкрийТе Спорт». Окрім місцевих юних веслувальників, до акції приєдналися і діти зі східних та південних областей України, які тимчасово перебувають у Тернополі.

Організатори запропонували учасникам перегони у спортивних човнах на дистанціях 500 і 200 метрів. А діти, які вперше познайомилися з веслувальним спортом, дістали змогу взяти участь у змаганнях на каяках на дистанції 100 метрів. Не можна не зазначити, що наймолодшій Аріні з Харкова всього сім років.

Учасників стартів нагородили сувенірними медалями Тернопільської міської ради.

Фото із соціальних мереж