Новини, Спорт, Україна

Новоспечена майстриня поїде на світову першість

05.07.202205.07.2022Автор Богдан Дікальчук
Новоспечена майстриня поїде на світову першість

Як прихильники «королеви спорту», без сумніву, знають, нещодавно талановита тернопільська бігунка Наталія Стребкова встановила новий рекорд України у бігу на 3000 метрів із перешкодами. Попереднє досягнення трималося аж із 2008 року.

А наприкінці минулого тижня не менше порадувала вихованка Бережанської ДЮСШ Тетяна Когут. Підопічна Володимира Дуди, яка теж спеціалізується на цій дистанції, на повний голос заявила про себе під час міжнародних змагань в італійському Бергамо.

Упевнена перемога з результатом 10 хвилин 19,54 секунди дозволила студентці Західноукраїнського національного університету не тільки виконати норматив майстра спорту, а й кваліфікуватися на чемпіонат світу серед юніорів який цього року відбудеться у Колумбії.

Фото із соціальних мереж