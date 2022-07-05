Новоспечена майстриня поїде на світову першість

Як прихильники «королеви спорту», без сумніву, знають, нещодавно талановита тернопільська бігунка Наталія Стребкова встановила новий рекорд України у бігу на 3000 метрів із перешкодами. Попереднє досягнення трималося аж із 2008 року.

А наприкінці минулого тижня не менше порадувала вихованка Бережанської ДЮСШ Тетяна Когут. Підопічна Володимира Дуди, яка теж спеціалізується на цій дистанції, на повний голос заявила про себе під час міжнародних змагань в італійському Бергамо.

Упевнена перемога з результатом 10 хвилин 19,54 секунди дозволила студентці Західноукраїнського національного університету не тільки виконати норматив майстра спорту, а й кваліфікуватися на чемпіонат світу серед юніорів який цього року відбудеться у Колумбії.

Фото із соціальних мереж