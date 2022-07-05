Переможниця серед молоді і віцечемпіонка серед дорослих

У Вінниці визначилися лауреати чемпіонату України з веслування на байдарках і каное на марафонських дистанціях. І, звісно, не можна не відзначити, що цей турнір став першим чемпіонатом України під час війни в цьому році.

Відкриваючи змагання, заступник директора департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України Леонід Мирський зазначив, що ці змагання покликані віддати шану Збройним силам України та воїнам, які віддали життя для перемоги. Зокрема, майстру спорту України міжнародного класу Ігореві Присяжнюку, який під час несення служби на кордоні у 2014 році першим зустрів російських окупантів на Донеччині та віддав своє життя за незалежність України. Старти у Вінниці вже вісім років поспіль проводяться як данина його пам’яті.

Серед тих, хто відзначився, і студентка Західноукраїнського національного університету, вихованка обласної школи вищої спортивної майстерності Дарія Довбня. Дівчині не було рівних у байдарці-одиночці на дистанції 23 кілометри серед молодих атлеток віком до 23-х років. Саме це досягнення дозволило Дарії виконати норматив майстра спорту. Крім цього, у марафонському спринті на дистанції 3 кілометри 400 метрів Дарія виборола срібло в абсолютній першості серед жінок.

Спортсменка займається під керівництвом Володимира Гикавого.

Фото із соціальних мереж