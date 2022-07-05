Рахунок для збору з одноразового добровільного декларування

Після подання платником «Звітної»/«Звітної нової»/«Уточнюючої» одноразової (спеціальної) добровільної декларації автоматично відкривається інтегрована картка платника за відповідною територією та в електронному кабінеті (приватна частина) в розділі «Стан розрахунків з бюджетом» стає доступна інформація з відображенням реквізитів для сплати задекларованих сум збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування з можливим використанням однієї із наявних платіжних систем та/або згенерованого QR-коду за кодом платежу 11011100. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При скануванні QR-коду на смартфоні користувача автоматично відкривається мобільний застосунок банку зі сформованими реквізитами рахунків для сплати збору.

Якщо платником була змінена адреса відповідно до «Звітної нової» або «Уточнюючої» декларації платнику буде направлено повідомлення з оновленими реквізитами для сплати суми Збору.

В електронному кабінеті забезпечено автоматичне заповнення платіжного доручення на підставі даних платника.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області