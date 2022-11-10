Компенсація роботодавцям частини витрат, пов’язаних зі сплатою єдиного внеску у зв’язку із створенням нового робочого місця

Компенсацію роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄВ) у зв’язку із створенням нового робочого місця, передбачено постановою Кабінету міністрів України від 13 березня 2013 року за номером 153 «Про затвердження Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Дія згаданого порядку поширюється на роботодавців (суб’єктів господарювання), які починаючи з 2013 року:

створюють нові робочі місця та працевлаштовують на них працівників шляхом укладення трудового договору;

протягом дванадцяти календарних місяців із дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, щомісяця здійснюють виплату їй заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати (пункт 2 цього порядку).

Якщо роботодавець забезпечив дотримання вимог, передбачених пунктом 2 порядку, він отримує право на компенсацію фактичних витрат у розмірі 50 відсотків суми нарахованого ЄВ протягом наступних дванадцяти календарних місяців за умови збереження рівня заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати у місяці сплати ЄВ за особу, працевлаштовану на нове робоче місце.

При зменшенні штатної чисельності працівників та фонду оплати праці роботодавець втрачає право на компенсацію.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області