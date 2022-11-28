Подання фінансової звітності господарським товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави

Фінансова звітність або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються відповідно до першого та другого абзаців першого пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України (ПКУ), є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку) та її невід’ємною частиною. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до третього абзацу пункту 46.1 ст. 46 ПКУ розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, який подається до контрольного органу відповідно до іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, прирівнюється до податкової декларації.

Обов’язкові реквізити, які повинна містити податкова декларація, передбачені пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 ПКУ. Зокрема, податкова декларація повинна включати інформацію про додатки, що додаються до податкової декларації та є її невід’ємною частиною.

Податкова звітність, складена з порушенням норм статті 48 ПКУ, не вважається податковою декларацією, крім випадків, встановлених пунктом 46.4 статті 46 ПКУ.

Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа контрольного органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов’язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов’язкових реквізитів, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 ПКУ.

Враховуючи сказане, якщо подана раніше фінансова звітність зареєстрована в центральній базі даних діючих форм фінансової звітності за відповідний звітний період (у тому числі подана як додаток до податкової декларації з податку на прибуток підприємств та з аудиторським висновком) та показники фінансової звітності не змінювалися, то така фінансова звітність до розрахунку не подається. Водночас у розрахунку необхідно обов’язково проставити відмітки про форми поданої фінансової звітності, оскільки під час прийняття розрахунку здійснюється контроль поданих до розрахунку додатків-форм фінансової звітності відповідно до заповнених відміток.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області