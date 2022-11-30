Здійснення розрахункових операцій у режимі офлайн під час війни на випадок відсутності зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером

Відповідно до третього абзацу статті 5 Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» на період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій (ПРРО) та фіскальним сервером контрольного органу проведення розрахункових операцій здійснюється в режимі офлайн, що може тривати не більше 36-ти годин, із створенням електронних розрахункових документів, яким присвоюються фіскальні номери із діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контрольного органу. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Суб’єкт господарювання може використовувати фіскальні номери із діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контрольного органу, не більше 168-ти годин протягом календарного місяця.

Сьомим абзацом статті 5 згаданого Закону визначено, що використання ПРРО у період відсутності зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером контрольного органу без отриманого в контрольному органі діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контрольного органу, забороняється.

Водночас Законом України від 15 березня 2022 року за номером 2120-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» внесені зміни до Закону за номером 265, зокрема, розділ ІІ «Прикінцеві положення» доповнений новим пунктом 13.

Так, згідно з пунктом 13 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону за номером 265 на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану або обставин непереборної сили:

проведення розрахункових операцій, що здійснюються в режимі офлайн та використання фіскальних номерів із діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контрольного органу, можуть здійснюватися з перевищенням строків, встановлених третім і четвертим абзацами статті 5 Закону за номером 265;

зупинено дію сьомого абзацу статті 5 Закону за номером 265.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області