Бізнесмени Тернопільщини використовують усе більше ПРРО

Програмні РРО для проведення готівкових розрахунків на Тернопільщині використовують як приватні підприємці, так і юридичні особи. Станом на початок грудня в області вже зареєстровано 5564 програмних РРО.

Активніше таку новацію використовують фізичні особи-підприємці. Вони застосовують у своїй діяльності 4096 ПРРО. Юридичні особи краю зареєстрували 115 одиниць альтернативної касової техніки. Так, у листопаді 2022 року суб’єкти господарювання зареєстрували 177 ПРРО, скасували 41 такий пристрій.

Окрім програмних реєстраторів розрахункових операцій, бізнес Тернопільщини у своїй роботі використовує також і класичні касові апарати. Так, станом на початок грудня на території Тернопільської області зареєстровано 4095 одиниць касової техніки. Із них 438 РРО використовують юридичні особи, а 2399 — приватні підприємці.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області