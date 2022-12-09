Дівчата — молодці!

На зламі листопада і грудня в Яблуниці Івано-Франківської області визначилися лауреати чемпіонату України з боксу серед чоловіків і жінок. Після тижневих баталій прихильники шкіряної рукавички Тернопільщини не могли не порадуватися успішному виступу трьох представниць чарівної половини людства з нашого краю, які захищали честь обласної федерації боксу.

Причому відразу двом із підопічних Руслана Фірмана вистачило майстерності потрапити до числа призерок. У ваговій категорії до 63-х кілограмів право посперечатися за «золото» у вирішальному поєдинку завоювала студентка факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Каріна Вовк. У півфінальному двобої наша землячка впевнено здолала конкурентку з Дніпра. А ось, аби домогтися аналогічного успіху у фіналі з киянкою, чемпіонкою світу та Європи, багаторазовою чемпіонкою України, на думку наставника, нашій землячці забракло досвіду. Втім, «срібло» головного всеукраїнського турніру, без сумніву, теж значний успіх.

На другу сходинку п’єдесталу пошани після завершення суперечки у ваговій категорії до 81 кілограма піднялася і студентка Західноукраїнського національного університету Олеся Крисюк. Її виступ на цьому чемпіонаті теж відзначався впевненістю. У стартовому бою за явною перевагою здолала суперницю зі Львова. У півфіналі у рефері не виникло сумнівів і стосовно її переваги над конкуренткою із Чернігова. А ось у фіналі змушена була поступитися іншій сусідці — із Хмельницького, яка теж є багаторазовою чемпіонкою України, фіналісткою чемпіонату Європи.

Заслуговує, звісно, на похвалу і Соломія Голован, яка у своїй ваговій категорії виборола п’яте місце. Більш вагомі здобутки ще однієї студентки Західноукраїнського національного університету, сподіватимемося, ще попереду.

Варто також згадати і про те, що дівчата є вихованками відділення боксу КДЮСШ із греко-римської боротьби міської ради і Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, представляють обласні ШВСМ та товариство «Динамо», займаються у спортивних клубах «Шкіряна рукавичка» і «Текстильник».

Чемпіонат, що завершився, до речі, був відбірковим для участі у чемпіонаті світу та Європейських іграх.

На фото: срібні призерки чемпіонату України з боксу Каріна ВОВК та Олеся КРИСЮК разом зі своїм наставником Русланом ФІРМАНОМ.

Фото із соціальних мереж