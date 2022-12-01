Нагороди всеукраїнського турніру

Минулої суботи, 26 листопада, у спортивному манежі відокремленого структурного підрозділу Національного університету фізичного виховання і спорту України — Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання відбувся всеукраїнський турнір з легкої атлетики «College Open—2022». Організатори за традицією провели його на честь місцевих викладачів А. Кривого і М. Дибенка та наставника відомих богатирів Василя і Романа Вірастюків, заслуженого тренера України І. Шарого, які відійшли у вічність.

Не можна не зазначити, що участь у престижних стартах узяли понад дві з половиною сотні прихильників «королеви спорту» з багатьох куточків нашої держави, які захищали честь двох десятків збірних. Серед них — і юнаки з дівчатами з Тернопільщини. Наші земляки повернулися додому з двома золотими, двома срібними та однією бронзовою медалями.

У вирішальному забігу дівчат на 800 метрів не було рівних підопічній Ольги Стефанишиної Ользі Правецькій із Тернопільської ОДЮСШ. Тезка своєї наставниці зупинила хронометр на позначці 2 хвилини 36,4 секунди. «Срібло» ж не менш заслужено дісталося заліщицькій бігунці Оксані Копичинській, якою опікується Василь Токарчук.

Підтвердили тернопільські атлети свій статус фаворитів і в секторі для штовхання ядра. У суперечці юнаків, скажімо, напружена боротьба тривала до останньої спроби. Переможцем у ній став вихованець Івана Панасюка з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Максим Лаврик — 14 метрів 44 сантиметри.

Натомість поступившись цьому результату лише одним(!) сантиметром, на другу сходинку п’єдесталу пошани піднявся Олексій Навроцький із Тернопільської ОДЮСШ. Юнак, нагадаю, займається під керівництвом тренерського тандему у складі Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського.

Нарешті, за підсумками суперечки дівчат «бронзою» порадувала Наталя Бучинська з Бучацької ДЮСШ. Чим, звісно, теж порадувала свого досвідченого наставника Івана Чубу.

На фото: тернопільські легкоатлети разом зі своїми наставниками після завершення церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж