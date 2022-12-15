Особливості обчислення та сплати податку на прибуток підприємств резидентами Дія Сіті

Державна податкова служба України з метою належного адміністрування податку на прибуток підприємств та забезпечення податкового контролю цього податку надала інформацію. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

18 листопада 2022 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 13 вересня 2022 року за номером 274 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 3 листопада 2022 року за номером 1358/38694, яким затверджено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897, пов’язані з оподаткуванням податком на прибуток підприємств операцій резидентів Дія Сіті — платників податку на особливих умовах.

Цей наказ виданий з метою реалізації положень Закону України від 14 грудня 2021 року за номером 1946-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», який набрав чинності першого січня 2022 року.

Законом за номером 1946 внесені зміни, зокрема, до розділу III «Податок на прибуток підприємств» 1 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ), якими передбачається запровадження заходів щодо стимулювання розвитку ІТ-індустрїї, зокрема спеціального режиму оподаткування резидентів Дія Сіті — ІТ-компаній, що відповідатимуть вимогам, передбаченим Законом України від 15 липня 2021 року за номером 1667-ІХ «Про стимулюванню розвитку цифрової економіки в Україні», та включених до реєстру Дія Сіті.

Відповідно до підпункту 134.1.8 пункту 134.1 статті 134 ПКУ об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є, зокрема, операції резидентів Дія Сіті — платників податку на особливих умовах, що підлягають оподаткуванню згідно з пунктом 135.2 статті 135, пунктом 137.10 статті 137 та пунктом 141.91 статті 141 ПКУ.

Пунктом 135.2 статті 135 ПКУ визначено, що базою оподаткування операцій резидента Дія Сіті — платника податку на особливих умовах є грошове вираження об’єкта оподаткування, розрахованого за правилами, визначеними цим пунктом та підпунктом 141.91.3 пункту 141.91 статті 141 ПКУ. При здійсненні операцій, які є об’єктом оподаткування, у формі, відмінній від грошової, базою оподаткування є вартість такої операції, визначена на рівні не нижче звичайної ціни.

Така база оподаткування операцій резидента Дія Сіті — платника податку на особливих умовах визначається з огляду на вартість операції без зменшення на суму утриманого податку на доходи нерезидента.

Податок на операції резидентів Дія Сіті — платників податку на особливих умовах, визначений як об’єкт оподаткування у підпункті 134.1.8 пункту 134.1 статті 134 ПКУ, є частиною податку на прибуток.

Згідно з пунктом 136.8 статті 136 ПКУ під час провадження діяльності резидентами Дія Сіті — платниками податку на особливих умовах відповідно до Закону за номером 1667 ставка податку встановлюється у розмірі 9 відсотків бази оподаткування, визначеної відповідно до положень пункту 135.2 статті 135, пункту 137.10 статті 137 та пункту 141.91 (окрім підпунктів 141.91.3 і 141.91.4) статті 141 ПКУ.

Положеннями підпункту 141.91.3 пункту 141.91 статті 141 ПКУ встановлено порядок визначення бази оподаткування під час здійснення резидентом Дія Сіті — платником податку на особливих умовах контрольованих операцій, умови не відповідають принципу «витягнутої руки», та особливості визначення бази оподаткування.

Згідно з підпунктом 141.91.4 пункту 141.91 статті 141 ПКУ, якщо резидент Дія Сіті — платник податку на особливих умовах є контролюючою особою, окремим об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств, що оподатковується за базовою (основною) ставкою, є скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії, визначений відповідно до статті 392 ПКУ.

Більш детально про особливості обчислення та сплати податку на прибуток підприємств резидентами Дія Сіті йдеться у листі ДПС України від 13 грудня 2022 року за номером 16349/7/99-00-21-02-01-07 за посиланням https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/77840.html.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області