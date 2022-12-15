Тернопільському бізнесу відшкодували ПДВ

Із початку цього року суб’єктам підприємницької діяльності — юридичним особам Тернопільщини з державного бюджету відшкодовано грошовими коштами 518 мільйонів гривень податку на додану вартість. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Загалом протягом одинадцяти місяців про відшкодування податку на додану вартість повідомили 167 суб’єктів господарювання краю. Заявлена платниками до повернення сума склала 822 мільйони гривень.

Після проведених цього року податковими органами області перевірок упереджено заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на 23,8 мільйона гривень.

На початок грудня загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 391 мільйон гривень, оскільки 375 мільйонів перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами податкового законодавства, а 16 мільйонів — у судовому та адміністративному розгляді.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області