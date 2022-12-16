Яка сума переплати єдиного внеску зазначається страхувальниками у довідці-розрахунку

Відповідно до першого абзацу частини восьмої статті 9 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, крім платників, зазначених у пунктах 4, 5 та 5 прим.1 частини першої статті 4 згаданого Закону, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше двадцятого числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з другим абзацом частини восьмої статті 9 цього Закону платники-роботодавці під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі).

Таким чином, при заповненні страхувальником (роботодавцем) довідки-розрахунку згідно з додатком 1 до Порядку прийняття надавачами платіжних послуг на виконання платіжних інструкцій на виплату заробітної плати, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16 вересня 2022 року за номером 291, у рядку 4 «Переплата єдиного внеску» зазначається сума переплати єдиного внеску без урахування авансових платежів, тобто платежів, здійснених до дня отримання коштів у обслуговуючих надавачів платіжних послуг (надавачів платіжних послуг, у яких відкритий рахунок платника для виконання платіжних операцій) у поточному звітному періоді за цей звітний період.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області