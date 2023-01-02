Пільги з ПДФО і військового збору для волонтерів

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до підпунктів 165.1.64 та 165.1.65 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:

кошти або вартість майна (послуг), що надаються фізичній особі — волонтеру, з якою укладено договір про провадження волонтерської діяльності, в частині витрат неприбуткової організації, що залучає до своєї діяльності волонтерів, на проведення медичного огляду та вакцинації волонтера, інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов’язаних з наданням волонтерської допомоги такою особою відповідно до Закону України від 19 квітня 2011 року за номером 3236-VI «Про волонтерську діяльність» із змінами та доповненнями;

відшкодування неприбутковою організацією особі — волонтеру, з якою укладено договір про провадження волонтерської діяльності, документально підтверджених витрат, пов’язаних з наданням волонтерської допомоги, у розмірі та відповідно до переліку, що передбачені статтею 11 згаданого Закону.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області