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Сплата до місцевих бюджетів єдиного податку від малого бізнесу Тернопільщини

10.01.202310.01.2023Автор Богдан Дікальчук
Сплата до місцевих бюджетів єдиного податку від малого бізнесу Тернопільщини

Незважаючи на численні випробування, які випали на долю малого бізнесу в Україні за останні кілька років, більшість його представників, усвідомлюючи відповідальність за фінансову безпеку країни, доброчесно сплачує податки. У цьому переконані фахівці головного управління ДПС у Тернопільській області.

Так, упродовж 2022 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих скарбниць Тернопільщини майже 909 мільйонів гривень єдиного податку. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 66,4 мільйона.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. За 2022 рік вони сплатили 621,2 мільйона гривень єдиного податку, що на 46 мільйонів більше, ніж за 2021 рік.

Юридичні особи-спрощенці перерахували за цей період 287,6 мільйона гривень єдиного податку. Порівняно 2021-им роком надходження зросли на 20 мільйонів гривень.

Єдиний податок — платіж, який спрямовується у повному обсязі до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури.

Головне управління ДПС у Тернопільській області щиро дякує суб’єктам господарювання-спрощенцям, які продовжують здійснювати діяльність, створювати нові робочі місця, сплачувати податкові платежі та підтримувати місцеві громади.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області