Сплата до місцевих бюджетів єдиного податку від малого бізнесу Тернопільщини

Незважаючи на численні випробування, які випали на долю малого бізнесу в Україні за останні кілька років, більшість його представників, усвідомлюючи відповідальність за фінансову безпеку країни, доброчесно сплачує податки. У цьому переконані фахівці головного управління ДПС у Тернопільській області.

Так, упродовж 2022 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих скарбниць Тернопільщини майже 909 мільйонів гривень єдиного податку. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 66,4 мільйона.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. За 2022 рік вони сплатили 621,2 мільйона гривень єдиного податку, що на 46 мільйонів більше, ніж за 2021 рік.

Юридичні особи-спрощенці перерахували за цей період 287,6 мільйона гривень єдиного податку. Порівняно 2021-им роком надходження зросли на 20 мільйонів гривень.

Єдиний податок — платіж, який спрямовується у повному обсязі до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури.

Головне управління ДПС у Тернопільській області щиро дякує суб’єктам господарювання-спрощенцям, які продовжують здійснювати діяльність, створювати нові робочі місця, сплачувати податкові платежі та підтримувати місцеві громади.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області