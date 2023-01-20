За перший квартал необхідно звітуватися за новою формою декларації з туристичного збору

Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2022 року за номером 403 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з туристичного збору» зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 20 грудня 2022 року за номером 446 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 листопада 2022 року за номером 403» затверджено нову форму податкової декларації з туристичного збору. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Основні зміни, що містяться у новій формі декларації:

на забезпечення виконання Указу Президента України від 29 квітня 2021 року за номером 180/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади» нова форма декларації передбачає можливість зазначити код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) замість коду за КОАТУУ (рядок 2 додатка до декларації);

на забезпечення положень підпункту 49.18.8 пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України для можливості надання декларації за податковий (звітний) період, на який припадає дата ліквідації чи реорганізації, що не співпадає з квартальними термінами подання податкової звітності, у декларації передбачена відмітка про ліквідацію/реорганізацію податкового агента з туристичного збору.

Нова форма декларації застосовується із першого квітня 2023 року та вперше подається за звітний період — перший квартал 2023 року.

Згадані накази розміщені на вебпорталі ДПС у розділі «Законодавство/Податки, збори, платежі/Місцеві збори/Туристичний збір/Нормативно-правові акти».

Форма декларації у редакції наказу за номером 403 зі змінами, внесеними наказом за номером 446, розміщена у розділі «Законодавство/Податки, збори, платежі/Місцеві збори/Туристичний збір/Форми звітності» за посиланням https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatki-ta-zbori/mistsevi-zbori/turistichniy-zbir/formi-zvitnosti/.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області