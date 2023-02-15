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Для розвитку інфраструктури територіальних громад

15.02.202315.02.2023Автор Богдан Дікальчук
Для розвитку інфраструктури територіальних громад

Упродовж січня цього року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих скарбниць Тернопільщини 110,3 мільйона гривень єдиного податку. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження платежу зросли на 5,2 мільйона гривень.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. За січень вони сплатили 65,6 мільйона гривень єдиного податку. Юридичні особи-спрощенці перерахували за цей же період 44,7 мільйона гривень цього платежу.

Податківці також нагадали, що єдиний податок — платіж, який спрямовується у повному обсязі до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури.

Головне управління ДПС у Тернопільській області щиро дякує суб’єктам господарювання — платникам єдиного податку, які продовжують здійснювати діяльність, створювати нові робочі місця, сплачувати податкові платежі та підтримувати місцеві громади.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області