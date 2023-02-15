Для розвитку інфраструктури територіальних громад

Упродовж січня цього року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих скарбниць Тернопільщини 110,3 мільйона гривень єдиного податку. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження платежу зросли на 5,2 мільйона гривень.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. За січень вони сплатили 65,6 мільйона гривень єдиного податку. Юридичні особи-спрощенці перерахували за цей же період 44,7 мільйона гривень цього платежу.

Податківці також нагадали, що єдиний податок — платіж, який спрямовується у повному обсязі до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури.

Головне управління ДПС у Тернопільській області щиро дякує суб’єктам господарювання — платникам єдиного податку, які продовжують здійснювати діяльність, створювати нові робочі місця, сплачувати податкові платежі та підтримувати місцеві громади.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області