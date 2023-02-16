Красуня і чемпіонка

У столиці нашої держави нещодавно відбувся всеукраїнський турнір із боксу «Кубок Києва». Серед тих, хто став одним з його головних тріумфаторів, і наша тернопільська землячка Каріна Вовк.

Як розповів наставник атлетки Руслан Фірман, його підопічній не було рівних у ваговій категорії до 63 кілограмів. До того ж, завойоване «золото» означало, що Каріна виконала норматив майстра спорту. А вишенькою на торті стало рішення суддівської колегії саме Каріні присвоїти звання найкращої боксерки турніру.

Наша землячка є динамівкою, нині вдосконалює майстерність в обласній ШВСМ. Тренується дівчина, яка є випускницею Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, у спортивних клубах «Шкіряна рукавичка» і «Текстильник». А навчається на факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.

На фото: Каріна ВОВК із призом найкращої спортсменки турніру.

Фото із соціальних мереж