Змагалися наймолодші

Наше видання вже повідомляло про те, що нагороди відкритого чемпіонату Тернополя з греко-римської боротьби розіграли 13—15-річні юнаки. А перед ними лауреатів аналогічного турніру визначили борці 2010—2011 років народження.

І тоді в гості до наших земляків, які тренуються у КДЮСШ із цього виду єдиноборств, не забули завітати їхні ровесники з Болехова на Івано-Франківщині, Костополя та Рівного іншої сусідньої області.

Під час баталій наймолодших у своїх вагових категоріях серед господарів не було рівних Назарові Барабашу, Костянтинові Зозулі та Олександрові Яхвану. Права піднятися на другу сходинку п’єдесталу пошани удостоїлися Владислав Олексенко, Матвій Кротюк, Едуард Струс, Владислав Чабан і Максим Рубінець. А «бронзу» завоювали Олег Семенчук, Захар Тарасюк, Артем Топольницький та Юрій Хай.

Юні тернопільські борці займаються під керівництвом майстрів спорту Сергія Вар’яна, Володимира Лучанка, Василя Мончака, Геннадія Сикала, Василя Мельника і заслуженого тренера України Андрія Телебана. Тренерсько-викладацький склад Тернопільської КДЮСШ із греко-римської боротьби щиро вдячний гостям за участь у змаганнях.

На фото: під час нагородження.

Фото організаторів