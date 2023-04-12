Молодь рівняється на дорослих

Понад півтори сотні атлетів із п’ятнадцяти областей нашої держави зібрав нещодавно в Ужгороді відкритий чемпіонат Асоціації гирьового спорту України. Честь Тернопільщини захищали тринадцять богатирів.

Виступили наші земляки, як і зазвичай, успішно. Достатньо лишень сказати про те, що тільки одному з них не вдалося піднятися на п’єдестал пошани. Мова про студента Тернопільського національного технічного університету Олександра Тарапату, який за підсумками суперечки юніорів у двоєборстві вагової категорії до 80 кілограмів фінішував відразу за трійкою призерів. Утім, його наставник Зіновій Кульчицький вірить, що майбутні нагороди молодого спортсмена попереду.

Хоча би тому, що під керівництвом вже згаданого Зіновія Кульчицького, ще одного заслуженого тренера України Петра Багрія із Збаража, які обоє є майстрами спорту міжнародного класу, а також земляка останнього Віталія Гуголя підростає чимало талановитої молоді.

Тому розповідь про досягнення тернопільських богатирів розпочну саме з успіхів наймолодших. У найлегшій ваговій категорії до 63 кілограмів під час юнацьких змагань у двоєборстві не було рівних учню Центру професійно-технічної освіти Віталієві Гурняку. До того ж хлопець виборов третє місце за підсумками баталій юніорів. Натомість вихованець Збаразької ДЮСШ Андрій Боднар у цій же дисципліні фінішував третім серед юнаків.

На що підопічний Петра Багрія Вадим Карлатян із Збаража відповів іще більш гідно. У ваговій категорії до 74 кілограмів юніорську перемогу у двоєборстві підкріпив не лише дорослою «бронзою» серед двоєборців, а й завоюванням третього місця серед дорослих. І як родзинка — титул чемпіона асоціації серед дорослих у вправі за довгими циклом.

У ваговій же категорії до 80 кілограмів естафету вихованців збаразького спортклубу «Гирьовик» підхопив Володимир Гуменний, яким опікуються Зіновій Кульчицький і Віталій Гуголь. Доросле «срібло» у вправі за довгим циклом, без сумніву, заслуговує на повагу.

Далі настала черга згадати двох вихованців ОДЮСШ із літніх видів спорту, які є студентами вишів. Майбутній педагог із Тернопільського національного педагогічного університету Ростислав Гайдош завоював юніорську «бронзу» у двоєборстві вагової категорії до 87 кілограмів. А студент Тернопільського національного технічного університету Денис В’юк у двоєборстві юніорів, чия вага перевищує 95 кілограмів, поступився тільки переможцю.

Принципу не старіти не тільки душею, а й тілом дотримуються і дорослі гирьовики з Тернопільщини. Так само, зрештою, як і ветерани. У ваговій категорії понад 95 кілограмів суперечка дорослих принесла відразу три медалі дорослим. Якщо працівник ПрАТ «Молокія» Роман Сіправський у вправі за довгим циклом виборов друге місце, то динамівець Василь Середюк відзначився третім місцем у суперечці двоєборців. Тріумфатором же у вправі за довгим циклом цієї вагової категорії став іще один вихованець спортклубу «Гирьовик» Роман Баланюк із Збаража, який перевершив результат усіх конкурентів.

А вже згаданий уславлений ветеран гирьового спорту Петро Багрій із Збаража, який нині теж представляє спортклуб «Гирьовик», цього разу порадував успішним виступом у вправі за довгим циклом вагової категорії до 95 кілограмів. Інакше і не назвеш завойоване третє місце серед дорослих.

Нарешті, про досягнення ветеранів. Окрім Петра Багрія, який, як уже було сказано, і досі не цурається кидати виклик дорослим, у суперечці сеньйорів відзначився і Зіновій Кульчицький — другим місцем вагової категорії до 80 кілограмів. Пан Зіновій, до речі, не забув згадати і про те, що розпочинав тренування під керівництвом Степана Онищука. Інший же ветеран Ярослав Фотенюк з Озерної Тернопільського району, готуючись самостійно, посів друге місце у вправі за довгим циклом вагової категорії до 87 кілограмів.

Завершення ж розповіді про змагання гирьовиків не обійдеться без згадки про успіх наших земляків в командній естафеті. Чемпіонами у цій вправі стали Петро Багрій, Роман Баланюк і Василь Середюк. А ось у загальнокомандному заліку гирьовики Тернопільщини фінішували третіми. На більше не доводилося розраховувати через відсутність у складі жінок і дівчат.

На фото: тернопільські гирьовики після завершення церемонії нагородження.

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