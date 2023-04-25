Порушників оштрафували

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. За три місяці цього року працівники ГУ ДПС в області провели 70 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю підакцизної продукції. Після проведених перевірок встановлено 79 порушень Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших нормативно-правових актів, що регулюють виробництво та обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального.

Зокрема, зафіксовано 17 фактів роздрібної торгівлі тютюновими виробами з полиць самообслуговування, 15 фактів реалізації алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка, 12 фактів торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни 8 фактів невидачі розрахункового документа (чеку), незабезпечення ведення у порядку, встановленому законодавством, обліку товарних запасів, по 4 факти продажу алкогольних напоїв чи тютюнових виробів неповнолітнім, а також інші порушення.

До порушників застосували фінансові санкції на суму понад 5 мільйонів гривень.

Окрім цього, з початку року анульовано 123 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 108 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

На початок квітня цього року кількість діючих ліцензій становить 4685, з них — 2407 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2278 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області