Серед фаворитів — наші земляки

Майже тиждень у чернівецькому фізкультурно-спортивному комплексі «Олімпія» тривали баталії чемпіонату України з універсального бою. Понад дві з половиною сотні атлетів усіх вікових груп із тринадцяти областей і столиці нашої держави змагалися за перемогу в розділах «лайт» і «класика».

Серед тих, кому вистачило майстерності піднятися на п’єдестал пошани, і бійці збірної Тернопільщини. Наші земляки, до речі, були представлені дев’ятьма спортсменами. І шестеро з них стали лауреатами, завоювавши вісім нагород.

У своїх розділах і вагових категоріях чемпіонами України стали Сергій Качура, Анатолій Костюк та Артем Гурський. Із нагородами за друге місце повернулися додому Володимир Довгопол, Дмитро Пелих і Назар Яловий. Двоє з них, до речі, удостоєні і відзнак за треті місця. Мова про Артема Гурського і Дмитра Пелиха.

На фото: під час церемонії нагородження.

Фото із вільних джерел