На соціальні гарантії

Упродовж січня-квітня цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили 2 мільярди 252,8 мільйона гривень єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це на на 512,2 мільйона гривень або майже на третину більше порівняно з аналогічним торішнім періодом.

Зокрема, у квітні надійшло 603 мільйони гривень єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Порівняно з квітнем 2022 року забезпечено приріст надходжень на 93,4 мільйона гривень.

Єдиний внесок є джерелом наповнення фондів соціального страхування, з яких здійснюються виплати пенсій, забезпечуються соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань.

Варто зауважити, оскільки єдиний внесок сплачують роботодавці за належно оформлених працівників, а також фізичні особи-підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, гарантією надходження цього платежу до бюджету є легальна зайнятість.

Податківці також нагадали, що розміри ставок єдиного внеску у 2023 році такі:

— мінімальний ЄСВ — 1474 гривень за місяць (22 відсотки від мінімальної зарплати);

— максимальний ЄСВ — 22110 гривень за місяць (22 відсотки від п’ятнадцяти мінімальних зарплат).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області