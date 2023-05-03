Нагороди традиційного Всеукраїнського турніру

У місті Березне Рівненської області нещодавно визначилися лауреати вже 26-го традиційного юнацького Всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби пам’яті заслуженого тренера України С. І. Коваля. Серед більш ніж трьох сотень атлетів, які сперечалися за перемогу, були і вихованці КДЮСШ із греко-римської боротьби Тернопільської міської ради.

За підсумками змагань наші земляки повернулися додому з повним комплектом нагород. Під час баталій борців молодшої вікової групи (2010—2011 роки народження) у ваговій категорії до 35 кілограмів не було рівних Матвієві Кротюку. А в старшій (2008—2009 роки народження) на другу сходинку п’єдесталу пошани піднявся Богдан Бендіна, чия вага не перевищує 44 кілограми. І в цій же ваговій категорії «бронзи» удостоївся Ігор Андрейчин.

На фото: делегація КДЮСШ із греко-римської боротьби Тернопільської міської ради після завершення церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж