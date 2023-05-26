Щедрий урожай нагород

Із хорошим настроєм повернулися нещодавно зі Львова додому молоді прихильники «королеви спорту» з Тернопільщини. Під час стартів п’ятої літньої Гімназіади України з легкої атлетики збірна нашого краю виборола чотири золоті, одну срібну і дві бронзові медалі.

Передусім не можна не відзначити наших метальників. Учениці Бучацької гімназії Наталі Бучинській виявилося до снаги зробити золотий дубль. Підопічній досвідченого наставника Івана Чуби не було рівних як у штовханні ядра, так і в метанні диску. Не набагато відстав й учень Козівського ліцею імені В. Герети Максим Лаврик, яким опікується Іван Панасюк. Талановитий атлет так само переміг у штовханні ядра. А в метанні диску завоював срібну медаль.

Не підвели і бігунки. За підсумками забігу на 3000 метрів відразу двоє наших землячок піднялися на п’єдестал пошани. Перемогла учениця академічного ліцею «Генезис» Ольга Правецька, яка ази майстерності посягає під керівництвом Ольги Стефанишиної. Третьою ж фінішувала учениця Тернопільської ЗОШ №15, підопічна Богдана Дуди Олександра Черевата. За що, до речі, велика подяка за підготовку Олександри до змагань Романові Череватому.

А ще однієї «бронзи» — у бігу на 2000 метрів — удостоїлася учениця Зборівської ЗОШ №1, підопічна Володимира Небельського Аліна Посівайло.

На фото: дворазова переможниця гімназіади Наталя БУЧИНСЬКА.

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