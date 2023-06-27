Коли в зареєстрованому ПРРО неактивний режим створення чека продажу

Режим створення чека продажу вмикається автоматично після відкриття зміни на програмному реєстраторі розрахункових операцій (ПРРО). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Водночас режим створення чека продажу може бути неактивним із причини блокування роботи ПРРО у разі скасування/блокування сертифіката відкритого ключа електронного підпису особи або електронної печатки суб’єкта господарювання, який використовується в ПРРО, в тому числі через закінчення строку дії такого сертифіката. У такому разі доступний для перегляду лише режим «Журнал операцій» сформованих та фіскалізованих розрахункових документів.

Для відновлення роботи на ПРРО суб’єкту господарювання необхідно надіслати до ДПС повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованих/удосконалених сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО, за формою №5-ПРРО (J/F1391802) щодо діючого сертифіката відкритого ключа електронного підпису та/або печатки».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області