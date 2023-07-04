Досягнення тернопільських юніорів

На два перші липневі дні припало проведення в Луцьку юніорського чемпіонату України з легкої атлетики. Честь нашого краю цього разу захищали вихованці Тернопільської ОДЮСШ.

Й одній із них виявилося до снаги піднятися на другу сходинку п’єдесталу пошани. Мова про підопічну та тезку Ольги Стефанишиної Ольгу Правецьку. Відома вже у Файному місті молода бігунка на відрізку 5000 метрів завоювала «срібло», зупинивши хронометр на позначці 19 хвилин 34,53 секунди.

Близьким до потрапляння до числа лауреатів був і штовхальник ядра Олексій Навроцький, яким опікуються Леонід Дахновський і Галина Шмуляєва. Однак поки що не вистачило навіть установленого особистого досягнення — 12 метрів 95 сантиметрів. Тож довелося зупинитися відразу за трійкою призерів.

А відразу за ним у підсумковому протоколі на п’ятому місці опинився підопічний Галини Шмуляєвої і заслуженого тренера України Івана Салука Ігор Маргусь. Віднині його особисте досягнення становить 12 метрів 28 сантиметрів. До честі Ігоря, особистим досягнення атлет відзначився і в метанні диска — 32 метри 55 сантиметрів.

Нарешті, заслуговує на згадку і підопічний Богдана Дуди Максим Шляпський. У бігу на 1500 метрів став одинадцятим — 4 хвилини 23,04 секунди.

На фото: віцечемпіонка України у бігу на 5000 метрів Ольга ПРАВЕЦЬКА.

Фото із соціальних мереж