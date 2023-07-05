Люблять діти «королеву»

Дев’ять десятків спортсменів із п’ятнадцяти областей нашої держави і міста Києва сперечалися нещодавно у Кропивницькому за нагороди фінальних стартів всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» з легкої атлетики серед дітей з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями слуху, зору, а також розумового і фізичного розвитку. Найсильніших визначили у двох вікових групах: у старшій змагалися юнаки і дівчата 2008—2009-го, у молодшій — 2010—2012 років народження.

Честь нашого краю захищали шестеро вихованців тернопільських регіонального центру та ДЮСШ «Інваспорт». Після азартної суперечки наші земляки повернулися додому з чудовим настроєм. Скажімо, у молодшій віковій групі Ростислав Кузь, який змагався серед дітей з ураженнями опорно-рухового апарату, став володарем відразу трьох золотих медалей у своєму класі інвалідності. Юнакові не було рівних у бігу на 60 і 100 метрів та в стрибках у довжину.

А серед дівчат старшої вікової групи відзначилася Анна Бліндер. Дівчина перемогла у бігу на 100 метрів і в метанні м’ячика. Та ще у вирішальному забігу на 200 метрів фінішувала другою.

Реноме дітей із порушеннями слуху гідно підтримала Вікторія Пилипів. У молодшій віковій групі стала переможницею спартакіади у бігу на 400 метрів. А в метанні м’ячика завоювала «срібло». І лише в стрибках у довжину зупинилася за крок від п’єдесталу, ставши четвертою.

Нарешті, щедрий медальний урожай зібрали і діти з порушеннями розумового та фізичного розвитку. У старшій віковій групі відразу з трьома золотими медалями повернулася додому Дарина Завірохіна. Випередила всіх у бігу на 200, 400 метрів і в стрибках у довжину. Аналогічно і її ровесник Валентин Томащук. Юнака так і не зміг ніхто випередити у бігу на 100, 200 і 400 метрів. А в молодшій віковій групі Степанові Ковальчуку не знайшлося рівних у метанні м’ячика.

Тернопільських дітей готували до змагань заслужений тренер України Іван Салук, майстер спорту Віктор Ворко та Ігор Тригук.

На фото: збірна Тернопільщини після завершення церемонії нагородження.

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