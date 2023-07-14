Підприємцям Тернопільщини відшкодували ПДВ

Протягом шести місяців цього року 139 суб’єктів господарювання краю заявили про бюджетне відшкодування податку на додану вартість. Заявлена платниками до повернення сума склала 969 мільйонів гривень.

Станом на початок липня суб’єктам підприємницької діяльності — юридичним особам Тернопільщини з державного бюджету відшкодовано, з урахуванням перехідних залишків попередніх періодів, 1 мільярд 134 мільйони гривень податку на додану вартість.

Після проведених перевірок податковими органами області цього року упереджено заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на 52,7 мільйона гривень.

На початок липня загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 231 мільйон гривень, оскільки 215 мільйонів перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами податкового законодавства, а 16 мільйонів гривень — у судовому чи адміністративному розгляді.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області