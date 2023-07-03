Навчально-спортивна база «Закарпаття» у Береговому нещодавно стала ареною проведення змагань «Схід та Захід разом!» Окрім господарів, за нагороди сперечалися збірні Донецької, Тернопільської і Львівської областей.

Честь Тернопільщини захищали сільські фізкультурники Великогаївської територіальної громади. Вони продемонстрували свою майстерність у волейболі, бадмінтоні, настільному тенісі, шахах, шашках і гирьовому спорті.

Виступили наші земляки успішно, завоювавши третє командне місце. Переможцями ж стали львів’яни, срібними призерами — атлети Донецької області.

На фото: після завершення церемонії нагородження настрій у збірної Великогаївської територіальної громади був чудовий.

Фото із соціальних мереж