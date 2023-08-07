До першого серпня платникам єдиного внеску пеня не нараховувалася

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до змін, внесених Законом України від 30 червня 2023 року за номером 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (набрав чинності 1 серпня 2023 року) до пункту 9 прим.22 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями, тимчасово, на період з початку дії воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року за номером 64/2022, затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року за номером 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», до 1 серпня 2023 року, платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за цей період підлягає списанню.

Відповідні роз’яснення наведені в інформаційному листі за номером 4/2023 «Повернення» на довоєнну систему оподаткування: особливості переходу», розміщеному на вебпорталі ДПС у рубриці «Інформаційні матеріали» та у рубриці «Інформаційні листи» розділу «Важлива інформація».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області