Джерело наповнення фондів соціального страхування

Упродовж семи місяців цього року суб’єкти господарювання краю сплатили 4 мільярди 135,5 мільйона гривень єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

Посадовець також додав, що порівняно з аналогічним торішнім періодом сплата зросла на 671,1 мільйона гривень.

Лише у липні наші краяни спрямували до бюджету 591,1 мільйона гривень єдиного внеску, що на 52,3 мільйона більше, ніж у липні минулого року.

Очільник податкового відомства також зауважив, що єдиний внесок є джерелом наповнення фондів соціального страхування, з яких здійснюються виплати пенсій, забезпечуються соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань. Несплачений єдиний внесок призводить до втрати страхового стажу, необхідного для призначення пенсій у майбутньому. Адже періоди роботи зараховуються до страхового стажу лише за умови сплати страхових внесків у сумі не меншій, ніж мінімальний. Із січня 2023 року це — 1474 гривні.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області