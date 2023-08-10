Фінансова відповідальність за порушення використання РРО/ПРРО

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. У зв’язку з набранням із першого серпня 2023 року чинності Закону України від 30 червня 2023 року за номером 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» штрафні (фінансові) санкції, за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», до суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», та пов’язані із здійсненням розрахунків за товари (послуги) без застосування РРО/ПРРО, та/або невидачу відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункової операції, застосовуються у розмірі:

— 100 відсотків вартості проданих із порушеннями товарів (робіт, послуг) — за порушення, вчинене вперше;

— 150 відсотків вартості проданих із порушенням товарів — за кожне наступне вчинене порушення.

Зазначені штрафні (фінансові) санкції до першого серпня 2023 року застосовувалися з урахуванням особливостей визначених пунктом 12 Прикінцевих положень Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а саме: порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів.

Починаючи з першого серпня 2023 року, зазначені штрафні (фінансові), крім суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері продажу підакцизних товарів, також застосовуються і до суб’єктів господарювання у сферах купівлі/продажу іноземної валюти, організації та проведення азартних ігор.

Крім того, у період із першого серпня 2023 року по 31 липня 2025 року, але не пізніше ніж до дати припинення або скасування воєнного стану на території України, до фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками ПДВ, що здійснюють діяльність із продажу товарів (окрім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) або надають послуги, фінансова відповідальність за:

— проведення розрахункових операцій із використанням РРО, ПРРО або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг);

— не проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій із фіскальним режимом роботи;

— невидача (у паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання,

застосовується у таких розмірах:

— 25 відсотків вартості проданих із порушеннями товарів (робіт, послуг) — за порушення, вчинене вперше;

— 50 відсотків вартості проданих із порушеннями товарів (робіт, послуг) — за кожне наступне вчинене порушення.

Таким чином, фінансову відповідальність до фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками ПДВ, що здійснюють діяльність із продажу товарів (окрім ризикових груп товарів) або надають послуги, знижено.

Із першого жовтня 2023 року штрафні фінансові санкції застосовуються до всіх платників податків, що допустили порушення.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області