Оновлено версію програмного забезпечення ПРРО від ДПС

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Державна податкова служба України повідомила про оновлення версії програмного забезпечення безоплатного ПРРО від ДПС для операційних систем Android та iOS.
В оновленій версії:
додано можливість використання КЕП у форматі .pfx;
удосконалено механізм повернення з ПРРО, що використовується, чеків, які були сформовані іншим ПРРО, що належить/належав одному суб’єкту господарювання;
виключено обмеження щодо перегляду чеків у модулі «Історія операцій», сума яких перевищує 1 мільйон гривень;
удосконалено функціонал щодо перевірки стабільності інтернет-з’єднання та з’єднання з Фіскальним сервером контрольного органу при виході ПРРО з режиму офлайн.
Проєкт EU4PFM допомагає впроваджувати реформу ПРРО в Україні, надаючи експертну та фінансову підтримку щодо розробки і вдосконалення
ІТ-рішень для ПРРО.
Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області