Оновлено версію програмного забезпечення ПРРО від ДПС

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Державна податкова служба України повідомила про оновлення версії програмного забезпечення безоплатного ПРРО від ДПС для операційних систем Android та iOS.

В оновленій версії:

додано можливість використання КЕП у форматі .pfx;

удосконалено механізм повернення з ПРРО, що використовується, чеків, які були сформовані іншим ПРРО, що належить/належав одному суб’єкту господарювання;

виключено обмеження щодо перегляду чеків у модулі «Історія операцій», сума яких перевищує 1 мільйон гривень;

удосконалено функціонал щодо перевірки стабільності інтернет-з’єднання та з’єднання з Фіскальним сервером контрольного органу при виході ПРРО з режиму офлайн.

Проєкт EU4PFM допомагає впроваджувати реформу ПРРО в Україні, надаючи експертну та фінансову підтримку щодо розробки і вдосконалення

ІТ-рішень для ПРРО.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області