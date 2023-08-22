Про штрафні санкції та пеню за порушення обов’язків платниками єдиного внеску

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. У зв’язку з прийняттям Закону України від 30 червня 2023 року за номером 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», з урахуванням постанови Кабінету міністрів України від 27 червня 2023 року за номером 651 «Про відміну на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2», та з метою неухильного дотримання контрольними органами Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та однозначного його тлумачення в частині застосування штрафних санкцій та пені за порушення обов’язків платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, визначеними частиною другою статті 6 Закону за номером 2464, вчиненими в період дії на території України воєнного стану та гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, Державна податкова служба України надала відповідні роз’яснення листом від першого серпня 2023 року за номером 18618/7/99-00-24-03-01-03.

Так, Законом за номером 3219 внесено зміни до Закону за номером 2464, зокрема, викладено у новій редакції пункти 921—922 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення»:

9²¹. Тимчасово, за порушення вчинені у період з початку дії воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року за номером 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року за номером 2102-ІХ до першого серпня 2023 року, штрафні санкції, визначені частиною одинадцятою статті 25 цього Закону, не застосовуються.

9²². Тимчасово, на період із початку дії воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року за номером 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» від 24 лютого 2022 року за номером 2102-ІХ, до першого серпня 2023 року платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за цей період підлягає списанню.

Таким чином, зважаючи на Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року за номером 64/2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року за номером 2102-1, яким визначено, що воєнний стан в Україні введено із 5 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року та враховуючи положення пунктів 921-922 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону за номером 2464, якими встановлено кінцеву дату незастосування контрольним органом штрафних санкцій та пені — перше серпня 2023 року, контрольними органами не застосовуються штрафні санкції та пеня за порушення законодавства про єдиний внесок починаючи з 24 лютого 2022 року по 31 липня 2023 року на підставі зазначених пунктів.

При цьому, незмінними залишилися положення пункту 919 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону за номером 2464, згідно з якими за платниками єдиного внеску, зазначеними в пунктах 4,5 та 5 і частини першої статті 4 Закону за номером 2464, залишилося право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе з першого березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом дванадцяти місяців після припинення або скасування воєнного стану та не подавати розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації за період, в якому відповідно до першого абзацу пункту 919 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону за номером 2464 єдиний внесок не нараховувався, не обчислювався та не сплачувався.

Проте до платників єдиного внеску, зазначених в пунктах 4,5 та 5 і частини першої статті 4 Закону за номером 2464, які обчислять і нарахують єдиний внесок та подадуть до контрольного органу звітність, що містить інформацію щодо сум нарахованого єдиного внеску, та при цьому не сплатять самостійно визначені зобов’язання, з першого серпня 2023 року контрольним органом будуть застосовуватися заходи впливу та стягнення визначені частиною одинадцятою статті 25 Закону за номером 2464.

Підсумовуючи сказане, контрольні органи застосовують штрафні санкції, визначені частиною одинадцятою статті 25 Закону за номером 2464, та пеню за порушення вчинені у період до першого березня 2020 року та починаючи з першого серпня 2023 року.

За порушення платниками законодавства про єдиний внесок в період із першого березня 2020 року по 31 липня 2023 року контрольним органом штрафні санкції, визначені частиною одинадцятою статті 25 Закону за номером 2464, не застосовуються, нарахована за цей період пеня підлягає списанню.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області