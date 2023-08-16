Робота ПРРО в режимі офлайн заборонена, якщо він не отримав діапазон фіскальних номерів, сформованих сервером ДПС

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Податківці нагадали, що Законом України від 30 червня 2023 року за номером 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», який набрав чинності 1 серпня 2023 року, зокрема, внесено зміни до Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та відновлено дію сьомого абзацу статті 5 Закону за номером 265, у зв’язку з чим використання ПРРО в режимі офлайн без отриманого в контрольному органі діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контрольного органу, заборонено.

Отже, з 1 серпня 2023 року забороняється робота ПРРО в режимі офлайн, якщо таким ПРРО не отримано діапазон фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером ДПС, які присвоюються розрахунковим документам ПРРО, що працює в режимі офлайн.

Також вони звернули увагу, що ПРРО працює в режимі офлайн лише в період, протягом якого відсутній зв’язок між ПРРО та фіскальним сервером ДПС.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області