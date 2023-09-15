Повернули заборговану зарплату

На спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій працівники територіальних органів ДПС у Тернопільській області заслухали керівників шістьох підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Завдяки проведеній роботі на всіх підприємствах ліквідована заборгованість із заробітної плати на 2,4 мільйона гривень, із податку на доходи фізичних осіб — на 457,4 тисячі гривень, з єдиного соціального внеску — на 1,1 мільйона гривень.

Окрім цього, проведено індивідуальну роз’яснювальну роботу з керівниками 57-ми підприємств, за наслідками якої 50 із них погасили заборгованість із заробітної плати на 9 мільйонів гривень, із податку на доходи фізичних осіб — більш ніж на 2 мільйони гривень, з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — на 2,8 мільйона гривень.

Також проводиться контроль за додержанням платниками податків чинного законодавства про оплату праці. У цьому році на засіданнях комісій заслухано керівників 96-ти підприємств та організацій, на яких заробітна плата виплачувалася у мінімальному, чи нижче мінімального розмірах. Після проведеної роботи 84 підприємства підвищили рівень виплати заробітної плати. Завдяки цьому до бюджету надійшло 838,4 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 560 тисяч гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Проведена роз’яснювальна робота з аналогічних питань і на 472-х підприємствах та організаціях області. Відтак 415 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. До бюджету надійшло майже 5,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та майже 5,6 мільйона єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області